В Одессе обстреляли соратника Тимошенко

В Одессе обстреляли первого заместителя председателя Одесского облсовета и лидера одесской областной организации партии «Батькивщина» Олега Радковского, пишут украинские СМИ.



По информации одесского издания «Думская», покушение на Радковского произошло вечером в среду, 4 октября, возле ресторана «Бабель Фиш» на Греческой улице.



Радковский получил три огнестрельных ранения в ногу, руку и поясницу, угрозы его жизни нет. По предварительным данным, стреляли в чиновника из малокалиберного оружия.



Олег Радковский также известен как бывший депутат Верховной Рады и крупный одесский предприниматель, президент холдинга «Берег-инвест», занимающегося строительством и торговлей.