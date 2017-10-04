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ЧП произошло при прибытии короля Саудовской Аравии в Москву
Король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд впервые прибыл в Москву с официальным визитом.
В аэропорту «Внуково-2» его встречал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и посол Саудовской Аравии в Москве Абдуррахман ар-Расси.
Во время того, как Аль Сауд начал спускаться по трапу-эскалатору, механизм заклинило, и трап остановился. Ккороль успел «доехать» до середины трапа, а дальше ему пришлось идти пешком.
5 октября Аль Сауд встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят политическую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ряд других вопросов.
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