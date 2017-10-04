ЧП произошло при прибытии короля Саудовской Аравии в Москву



Во время того, как Аль Сауд начал спускаться по трапу-эскалатору, механизм заклинило, и трап остановился. Ккороль успел «доехать» до середины трапа, а дальше ему пришлось идти пешком.



5 октября Аль Сауд встретится с российским лидером 5 октября Аль Сауд встретится с российским лидером Владимиром Путиным . Стороны обсудят политическую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также ряд других вопросов.