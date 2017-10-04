Стали известны некоторые подробности задержания в Киеве корреспондента НТВ Вячеслава Немышева. В настоящее время он не выходит на связь с коллегами и, судя по всему, остается на допросе в столичном полицейском отделении, куда россиянина средь бела дня доставили сотрудники Службы безопасности Украины.

Ситуация выглядит столь же тревожной, сколь абсурдной. На задержании журналиста настоял неизвестный, который внезапно появился перед ним на улице. В это самое время 48-летний Немышев, записывавший сюжет для программы «Центральное телевидение», разрезал ножом знаменитый торт «Киевский». «Бдительный» гражданин, очевидно, счел это безобидное занятие нарушением общественного порядка и вызвал милицию.

Впрочем, не исключено, что все было продумано заранее. На НТВ полагают, что инициатор задержания может принадлежать некой националистической организации — по крайней мере, об этом свидетельствует его страничка в соцсети Facebook. Имя «человека с улицы», которого, судя по всему, идентифицировали коллеги Немышева, пока не называется.