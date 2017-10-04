Мужчину ударили по голове топором из-за цветной шапки

Предприниматель из Екатеринбурга Андрей Ф. получил топором по голове в лифте своего дома, об этом говорится в группе "ВКонтакте" "Типичный Екатеринбург".

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Пострадавший уверяет, что агрессору не понравилась его разноцветная шапка.



"Я зашел в лифт вместе с парнем. На нем была шапка с логотипом хоккейного клуба «Автомобилист». Он ко мне прицепился", — уверяет мужчина. "Он из лифта вышел, и ударил меня в лицо. Я не растерялся, достал топор (у меня в рюкзаке был, я нес его в подарок), ибо фанат "Авто" меня на две головы выше. В итоге я своим топором по голове и получил. Обухом", — добавил потерпевший. Информация проверяется.