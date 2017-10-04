Лидер «Христианского государства» заподозрен в желании заработать на «Матильде»

Издание пишет, что Калинин и его соратники хотели получить с кинопрокатчиков крупные суммы денег, заставив их воспользоваться охранными услугами со стороны связанного с православными активистами частного охранного предприятия.





30 сентября Калинину было предъявлено обвинение в давлении на кинотеатры. Дело по статье 179 УК РФ («Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения») было возбуждено из-за принуждения киносети к отказу от демонстрации художественного фильма под угрозой применения насилия по отношению к зрителям и владельцам кинотеатров.



Двумя днями ранее пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина рассказала о криминальном прошлом лидера Калинина, у которого имеется судимость за убийство. Согласно материалам его дела, в 2002 году вместе с еще двумя мужчинами он ворвался в квартиру знакомой, ограбил ее и задушил. Калинин был осужден на 8,5 лет колонии строгого режима



23 сентября Калинина задержали в рамках уголовного дела об угрозах киносетям в связи с показом фильма Алексея Учителя «Матильда».



За некоторое время до этого мужчину задержали по подозрению в поджоге автомобилей у офиса Константина Добрынина , адвоката Учителя. Вместе с ним в полиции оказались еще трое: Юрий Калинин (брат Александра), Александр Баянов и Денис Манталуц. В суде они объяснили свои действия тем, что появление фильма «Матильда» оскорбило их религиозные чувства.