Мать мальчика Оскара, задержанного в мае 2017 года из-за чтения "Гамлета" на Арбате, рассказала об отношениях с его отцом. По ее словам, в настоящее время они судятся из-за места проживания ребенка, передает "МК".

"Вы понимаете, я не могу больше разрешить сыну там находиться, — рассказывает мать о квартире, где отец мальчика Илья проживает с мачехой Оскара, Кристиной Скавронски, — Я не знаю, что с ним там делают".



По его словам, у отца ребенка нет денег, чтобы обеспечивать не только сына, но и себя самого.



"Да и сам Илья очень странный стал, он неспроста дает интервью только в темных очках. Он имеет большое влияние на сына, внушает ему, что я плохая", — добавила мать.



Напомним, инцидент с задержанием мальчика из-за чтения стихов произошел в мае 2016 года. Правоохранители попытались доставить его в отдел, однако им попыталась помешать девушка.



Видео: Facebook



Тогда мать ребенка отказалась давать какие-то комментарии по этому поводу.