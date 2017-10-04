Муж и жена обманули интернет-магазин на 70 миллионов рублей

Семейной паре из американского штата Индиана удалось обмануть интернет-магазин на общую сумму около 1,2 миллиона долларов, или примерно на 70 миллионов рублей. Супруги признали себя виновными в совершении мошеннических действий в отношении крупнейшего интернет-магазина Amazon.com

Как пишет USA Today , Лия и Эрин Финан нашли лазейку в политике возврата товаров, купленных на Amazon.com. Во многих случаях в случае предъявления претензий к качеству товара магазин просто высылает покупателю замену бракованной вещи, не разбираясь в причинах. Брак при этом следует вернуть обратно по почте.

Однако супруги не отправляли в Amazon.com якобы бракованные вещи. Заказывали они в основном электронику — умные часы, экшен-камеры, игровые консоли. Все товары, полученные бесплатно, они перепродавали через некую организацию.

Теперь Лии и Эрину грозит тюремный срок до 20 лет вкупе с необходимостью вернуть магазину похищенную в результате мошенничества денежную сумму.