На Сокольнической ветке метро произошел сбой в движении поездов

На северном участке "красной" линии Московского метрополитена поезда ходят с увеличенными интервалами. Сбой в движении произошел из-за инцидента с пассажиром.

18:29 Сокольническая линия. Нет движения поездов от Сокольников до Бульвара Рокоссовского из-за инцидента с пассажиром— Московское метро (@MetroOperativno) 4 октября 2017 г.

Сейчас полностью нет движения на участке от Сокольников до Бульвара Рокоссовского.

В метрополитене просят пользоваться другими линиями, МЦК и наземным транспортом.