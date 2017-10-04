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Российская Газета

На Сокольнической ветке метро произошел сбой в движении поездов

В работе московского метро произошел сбой
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На северном участке "красной" линии Московского метрополитена поезда ходят с увеличенными интервалами. Сбой в движении произошел из-за инцидента с пассажиром.
Сейчас полностью нет движения на участке от Сокольников до Бульвара Рокоссовского.
В метрополитене просят пользоваться другими линиями, МЦК и наземным транспортом.
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