Поргина назвала диагноз Караченцова



По словам Поргиной, опухоль неоперабельная, но они "намерены бороться". Диагноз актеру По словам Поргиной, опухоль неоперабельная, но они "намерены бороться". Диагноз актеру поставили в сентябре в ходе планового обследования.



В феврале 2017 года Караченцов уже проходил обследование в Германии, но тогда врачи не обнаружили опухоль.