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Поргина назвала диагноз Караченцова
У актера Николая Караченцова диагностировали злокачественное новообразование в левом легком. Об этом в интервью изданию «СтарХит» рассказала супруга артиста Людмила Поргина.
По словам Поргиной, опухоль неоперабельная, но они "намерены бороться". Диагноз актеру поставили в сентябре в ходе планового обследования.
В феврале 2017 года Караченцов уже проходил обследование в Германии, но тогда врачи не обнаружили опухоль.
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