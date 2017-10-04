На Украине направили в суд дело против заместителей министра обороны РФ

"Главной военной прокуратурой завершены специальные досудебные расследования в уголовных процессах по обвинению заместителя министра обороны РФ генерала армии Д. Булгакова, статс-секретаря — заместителя министра обороны РФ генерала армии Н. Панкова и заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала А. Федотенкова", — говорится в сообщении на сайте генпрокуратры.

Ведомство утверждает, что российские чиновники в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма, «совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного конституцией Украины порядка».

"Обвинительные акты в отношении этих лиц 4 октября направлены в суд для осуществления специального судебного рассмотрения. Каждого из них объявили розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, по данному следствию чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.