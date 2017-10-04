Далее:
Главное сейчас
ТК «Звезда»

Британия подняла истребители на перехват пассажирского самолета

Британские истребители сопроводили «заминированный» самолет
Фото:
ВВС Великобритании подняли в небо истребители для перехвата пассажирского самолета.
Два истребителя Королевских ВВС Великобритании Typhoon сегодня были подняты в небо для сопровождения пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон.
Отмечается, что истребители были подняты на перехват после поступившего сообщения о нахождении на борту воздушного судна взрывного устройства.
Истребители сопроводили самолет до аэропорта Станстед в британском городе Эссекс, где он совершил экстренную посадку, передает The Daily Mail.
Сотрудники полиции осмотрели воздушное судно и багаж пассажиров, но, к счастью, не обнаружили «ничего подозрительного».
В ближайшее время все пассажиры рейса будут доставлены в основной пункт назначения — Лутон.
Происшествия В мире Главное
Оставить комментарий

ТК «Звезда»: последние новости