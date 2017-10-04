Британия подняла истребители на перехват пассажирского самолета

ВВС Великобритании подняли в небо истребители для перехвата пассажирского самолета.

Два истребителя Королевских ВВС Великобритании Typhoon сегодня были подняты в небо для сопровождения пассажирского самолета компании Ryanair, летевшего из литовского Каунаса в лондонский аэропорт Лутон.

Отмечается, что истребители были подняты на перехват после поступившего сообщения о нахождении на борту воздушного судна взрывного устройства.

Истребители сопроводили самолет до аэропорта Станстед в британском городе Эссекс, где он совершил экстренную посадку, передает The Daily Mail.

Сотрудники полиции осмотрели воздушное судно и багаж пассажиров, но, к счастью, не обнаружили «ничего подозрительного».

В ближайшее время все пассажиры рейса будут доставлены в основной пункт назначения — Лутон.