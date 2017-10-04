Отец плененного ИГ россиянина отреагировал на пропажу сына

Журналистам удалось пообщаться с отцом донского казака Романа Заболотного , якобы попавшего в плен к боевикам «Исламского государства» в Сирии. Об этом в среду, 4 октября, сообщает РИА Новости

«Конечно, беспокоимся, но говорить ничего не буду», — заявил командир народной дружины Рассветовского сельского поселения Василий Заболотный. Когда его спросили, будет ли он что-то предпринимать, Заболотный-старший ответил: «Обязательно».





Ранее 4 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с военнопленными в Сирии. По его словам, нужно найти более заслуживающее доверия подтверждение факта. Он добавил, что информация будет проверяться «по всем возможным каналам».



Накануне подконтрольное боевикам «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России) агентство «Амак» обнародовало видеозапись , в которой фигурируют мужчины, называющие себя захваченными в плен российскими военными. Один из них представляется Романом Заболотным и говорит, что он уроженец Ростовской области. Второй человек молчит, но первый называет его имя — Григорий Михайлович Цуркану. В тот же день стало известно, что отец Заболотного — командир казачьей дружины.