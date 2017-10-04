В Москве в Битцевском парке нашли тело женщины

Тело женщины с ножевыми ранениями нашли на юго-западе Москвы по тому же адресу, где ранее обнаружили две отрезанные человеческие ноги, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По данным СК, погибшую нашли на территории Битцевского парка.



Две отрезанные человеческие ноги, завернутые в полиэтиленовые пакеты, нашли в ночь на среду прохожие за супермаркетом на юго-западе Москвы. Официально старший помощник ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила факт обнаружения человеческих останков, отметив, что следователи начали проверку.

"Сегодня около 6.35 в лесном массиве по адресу улица Миклухо-Маклая, дом 65, нашли тело женщины с ножевыми ранениями", — сказал собеседник агентства.



Он не уточнил, была ли убитая жертвой того же человека.



В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения тела женщины, не уточнив иных подробностей.



По данным московского главка СК РФ, погибшей является женщина 1980 года рождения. Ее тело нашли на территории Битцевского лесопарка. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). "На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению", — сказала Иванова.