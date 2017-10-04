Дело «пьяного мальчика»: Алисова нашла крайнего

«Газете.Ru» стали известны первые показания Ольги Алисовой , обвиняемой в смертельном наезде на шестилетнего мальчика из Балашихи. В протоколах допроса водитель Hyundai путается в показаниях, но считает, что мальчик споткнулся и сам упал ей под колеса, а также уверяет, что сдать назад ее убедил дедушка ребенка. По словам автомобилистки, она действительно звонила своему знакомому сразу же после наезда, но также вызвала и скорую помощь.

В распоряжении «Газеты.Ru» оказались протоколы допросов обвиняемой по скандальному делу о ДТП в Подмосковье, в котором 23 апреля погиб шестилетний мальчик Алеша Шимко. Сейчас обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы согласно ч. 3 ст. 264 УК России. Свою вину она признала лишь частично и в ходе идущего сейчас судебного процесса показаний еще не давала. Однако пояснения женщины, данные следователю сразу после ДТП и в ходе дальнейших допросов, дают наглядную картину, как, по ее мнению, произошел смертельный наезд на ребенка. Примечательно, что с каждым последующим допросом Алисова добавляет все больше важных подробностей, которые порой не только дополняют предыдущие объяснения, но и отличаются от них.

Объяснения в день ДТП: ехала со скоростью 15-20 км/час

В довольно коротком объяснении, которое Алисова дала инспектору ГИБДД сразу после ДТП говорится следующее:

«…Я довозила человека к дому 39 р-на Павлино города Балашиха. Высадила ее, и продолжила движение через двор. Уперевшись в тупик (не знала, что нет выезда), развернулась и стала выезжать в обратную сторону. Это происходило примерно в 18.55.

Скорость движения моего автомобиля составляла примерно 15-20 км/ч.

Подъезжая к первому подъезду, я почувствовала удар о машину. Не поняв, что произошло, я остановилась и вышла из машины. Возле моей машины мужчина пожилого возраста бился в истерике оскорбляя меня, также бил по машине. Я не понимала, что происходит. Обойдя машину сзади, я увидела лежащего на асфальте мальчика лет восьми.

Возле мальчика была кровь, он еще шевелился. Я стояла возле машины в шоковом состоянии, не могла пошевелиться и не знала, что делать.

Подбежала женщина, кричала и ругалась, что все стоят и ничего не делают. Настаивала на том, что ребенка нужно везти в больницу. После чего она вместе с мужчиной подняла мальчика и положила на заднее сиденье моего автомобиля, чтобы везти в больницу. Но тут подъехала скорая помощь, подошли врачи. Осмотрев ребенка, сказали, что мальчик скончался. Следом подъехали сотрудники ДПС, стали узнавать подробности происшествия. Несколько человек из толпы вели себя неадекватно, бросались на меня и оскорбляли. Сотрудники полиции посадили меня в машину ДПС и повезли на медицинское освидетельствование».

Объяснения на следующий день

В объяснении, которые Алисова дала 24 апреля, на следующий день после ДТП, она дополнила свои показания. Женщина заявила, что ширина проезжей части (где произошло ДТП, — «Газета.Ru») составляет примерно 5-6 метров, что позволяет осуществлять движение во встречных направлениях одновременно. При этом женщина изменила первичные показания по скорости своего Hyundai Solaris и по состоянию сбитого ребенка.

«Я двигалась посередине проезжей части. Скорость движения моего автомобиля составляла 20-25 км/ч», — показала Алисова на допросе. Таким образом в данном пояснении она уже признала, что все-таки превышала разрешенную для движения в жилой зоне скорость в 20 км/ч

«В момент моего движения вдоль всей проезжей части, напротив игровой площадки, расположенной с левой стороны по ходу движения моего автомобиля, стояли припаркованные транспортные средства, — продолжила она. — Подъехав ко второму подъезду (днем ранее она говорила о первом подъезде — «Газета.Ru») жилого дома № 39, неожиданно для себя я почувствовала сильный удар в переднюю часть кузова своего автомобиля, куда точно был произведен удар сказать не могу, так как не помню. Я сразу же нажала на педаль тормоза, сработала ABS (антиблокировочная система, — прим. «Газета.Ru»), колеса автомобиля заблокировались, и он остановился. Столкновение произошло без торможения. Какое расстояние, преодолел мой автомобиль с момента столкновения до полной остановки я не помню.

Я сразу же выбежала из автомобиля, увидела пожилого мужчину, который быстро бежал к моему автомобилю, при этом громко ругался.

Я подошла к задней части кузова своего автомобиля и увидела маленького мальчика, лежащего у заднего правого колеса, на удалении примерно 50-70 сантиметров. Я поняла, что совершила наезд и подбежала к мальчику, который лежал на спине головой в сторону задней части кузова моего автомобиля, а ногами в противоположную. Правая рука вытянута в сторону детской площадки, левая вдоль корпуса тела, ноги вытянуты вперед.

Я сразу же вернулась в салон автомобиля, достала мобильный телефон из сумки, позвонила в экстренные службы, сообщив о случившемся.

Далее я вернулась к мальчику. У мальчика на лбу с левой стороны была ссадина с кровоподтеком, голова завалилась на правый бок и изо рта сочилась кровь. Мальчик не подавал признаков жизни».

Показания после консультации с адвокатом: сдать назад просил дедушка

Далее, согласно протоколу допроса Алисовой от 18 мая, вечером 14 мая она заключила соглашение с адвокатом Натальей Куракиной . 17 мая Куракина передала ордер о своем участии в деле в качестве защитника Алисовой и получила копию постановления о возбуждении уголовного дела.

После консультации с появившимся у нее защитником Алисова дала уже гораздо более подробные показания.

«Ширина дворовой дороги составляет примерно 5-6 метров, что не позволяет осуществлять движение во встречных направлениях одновременно, так как вдоль этой дворовой дороги с одной стороны практически вплотную к друг другу стоят припаркованные автомобили, при этом высота припаркованных автомобилей не позволяла мне видеть людей, объекты и обстановку за данными автомобилями. От наблюдения за дорожной обстановкой меня ничего не отвлекало», — рассказала автомобилистка следователю.

Алисова и тут заявила, что скорость движения ее автомобиля составляла не более 20-25 км/ч.

«Проехав примерно полдома (в данном моменте ее показания отличаются от двух предыдущих пояснений — «Газета.Ru»), неожиданно для себя я почувствовала внезапное препятствие под днищем своего автомобиля, при этом никто к машине не приближался, — заявила она. — Я сразу же нажала на педаль тормоза. Какое расстояние, преодолел мой автомобиль с момента ощущения препятствия под днищем до полной остановки сказать не могу, так как не помню. Когда автомобиль остановился, находясь в салоне автомобиля за рулем, я увидела пожилого мужчину, который находился между передней и задней дверями с водительской стороны, ругался на меня не цензурно и требовал, чтобы я сдала назад

В тот момент я не поняла, что произошло, но стало ясно в необходимости чуть отъехать назад, что я и сделала, примерно на полметра. Остановилась после того, как пожилой мужчина, видя обстановку сзади, крикнул мне: «Стой». После чего я выскочила из машины и кинулась смотреть, что случилось. Я увидела лежащего маленького мальчика у заднего правого колеса моей машины. Для чего мне нужно было сдавать назад я не поняла до сих пор».

Таким образом с появлением адвоката Алисова в своих показаниях заявила, что дедушка мальчика просил ее сдать назад, что, возможно, могло быть попыткой части разделить вину за гибель ребенка с его родственником. Данный эпизод был описан Алисовой очень подробно, хотя раньше она вообще о нем никак не упоминала.

После, согласно показаниям Алисовой, она кинулась к машине, к своему сиденью, схватила телефон и начала звонить. Этот момент, кстати, противоречит показаниям ряда свидетелей, которые говорили, что автомобилистка вышла из машины уже с телефоном в руках. Также свидетели рассказывали, что двигался автомобиль гораздо быстрее — кто прав будет разбираться суд.

Далее, обвиняемая еще раз меняет свои показания —

если в прошлый раз она говорила, что сразу вызвала скорую помощь, то в этот раз она сообщила, что сначала позвонила своему другу Артуру,

который живет неподалеку от места ДТП и попросила приехать. «Непосредственно за этим набрала 112 и была переадресована оператором на СМП по номеру 8— 495-040-53-28, по которому мне ответили, что бригада СМП выехала на ДТП», — сообщила Алисова в своих показаниях.

Также, как рассказала Алисова в показаниях, она заявила, что переживает о случившемся и желала принести извинения родителям погибшего ребенка, но опасалась физического и морального воздействия, так как соседи и знакомые Шимко организовали на нее травлю в социальных сетях.