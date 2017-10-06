Депутат рассказал о казни второго попавшего в Сирии в плен казака

Второй россиянин, которого захватили в плен боевики «Исламского государства» (запрещенная в России организация), был казнен, сообщает РБК. Об этом заявил бывший атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» Виктор Водолацкий , зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников.

«Каким методом казнили, я не могу сказать, хотя и знаю каким образом. Информацию удалось получить в том числе через тех боевиков, которые попали в плен сирийской армии», — рассказал Водолацкий.

По его словам, они начали искать контакты россиян, «когда показали в соцсетях ролик». «Мы пытались найти местонахождение наших казаков и получили информацию, что после обращения игиловцы пытались заставить их на камеру отказаться от православной веры, присягнуть ИГ и дать клятву бороться с неверными. Они отказались и за это поплатились, но остались верны православию», — добавил он.

По его словам, семьям погибших будет оказана поддержка. «Помощь семьям будет оказана, ведь мы постоянно на связи с ними, и мы их не бросим. В ближайшие дни атаман Войска Донского определится с методами материальной помощи», — добавил депутат.