На Кунцевском кладбище в столице застрелен криминальный авторитет Игорь Белов. Мужчина был убит выстрелами в грудь из травматического пистолета.



Как стало известно «Московскому комсомольцу», Белов прибыл на кладбище вместе с товарищами почтить память убитых 3 октября 1996 года соратников из Кунцевской ОПГ, расстрелянных членами Ореховской группировки. По информации «МК», 15-18 собравшихся арендовали у администрации кладбища большой металлический стол и устроили поминки. Поначалу поминки проходили спокойно, а затем между Беловым и его товарищами вспыхнул конфликт, закончившийся стрельбой.



По словам очевидцев, на кладбище Белова сопровождала молодая блондинка, всячески пытавшаяся предотвратить конфликт. Именно ее обнаружили сотрудники кладбища, прибыв на место трагедии после стрельбы. Остальные участники поминок с места происшествия скрылись. Как сообщает «МК», блондинка уже допрошена правохранительными органами.



Как считает следствие, за стрельбой на Кунцевском кладбище стоят члены Солнцевской ОПГ. Ранее погибший также входил в группировку и был осужден за серию разбойных нападений.