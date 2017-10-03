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Появились новые детали расследования дела о "пьяном мальчике"
Суд по делу о сбитом в Железнодорожном шестилетнем ребенке заслушал показания свидетелей. Об этом сообщает «Московский Комсомолец». Одним из ключевых свидетелей, выступивших в суде в понедельник, 2 октября, стал следователь МУ МВД «Балашихинское» Дмитрий Аринушкин. Допрос свидетеля длился более 2,5 часов.
Вопросы к свидетелю нашлись и у обвиняемой Ольги Алисовой. В частности, оказалось, что Аринушкин указал в протоколе, что Алисова почти одновременно была на осмотре места происшествия в Железнодорожном и на медосвидетельствовании в Балашихе. Алисова скептически поинтересовалась у следователя, что же она делала на осмотре места происшествия, так как никогда ранее не бывала на подобном мероприятии, и как она могла оказаться в двух местах одновременно.
Как сообщает «МК», ответ следователя был настолько резким, что судье пришлось урезонить свидетеля, напомнив, что именно его допрашивают в настоящий момент. По словам Аринушкина, место ДТП Алисова осматривала из окна машины ГИБДД, а в документах указан достаточный интервал времени, чтобы Алисова могла доехать из одного города в другой.
Весной 2017 года в Железнодорожном был насмерть сбит 6-летний Алеша Шимко. Владелица Hyunday Solaris 31-летняя Ольга Алисова не заметила выбежавшего на проезжую часть ребенка, разговаривая за рулем по телефону. Широкий общественный резонанс ДТП вызвало после того, как результаты экспертизы показали, что в момент аварии ребенок был сильно пьян.
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