На подлодке убийцы журналистки нашли видео с пытками

На борту подводной лодки «Наутилус», которая принадлежит датскому изобретателю Петеру Мадсену , нашли видеозапись пыток и обезглавливания женщины, сообщает BBC.

Ранее Мадсена обвинили в убийстве шведской журналистки Ким Валль

Как заявил прокурор, следствие признало подлинными кадры, найденные на жестком диске: на них запечатлены пытки, обезглавливание и сожжение женщины. Сам Мадсен отрицает вину и заявляет, что к данному диску имел доступ не он один.

В августе 2017 года шведская журналистка Ким Валль пропала после прогулки на подлодке «Наутилус», которую создал Мадсен. Позже у берегов Копенгагена было обнаружено ее тело без головы, ног и рук. Мадсен заявлял, что журналистка погибла из-за случайности — на нее обрушился 70-килограммовый люк подводной лодки, а изобретатель решил похоронить ее тело в море.

Петер Мадсен — известный в Дании инженер и бизнесмен. Он создал три самодельных подлодки и занимается разработкой космических ракет.