Самое известное вещественное доказательство по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева — корзинка с колбасой «от Иваныча» — уничтожено по ходатайству следствия, пишет BBC. «17 мая 2017 года по решению Басманного суда, колбаска, которая была в корзинке, была уничтожена как скоропортящаяся», — рассказала агентству адвокат Улюкаева Виктория Бурковская . Информацию о ликвидации корзинки подтвердил и собеседник агентства, знакомый с материалами дела.

Буровская уточнила, что ей не известно о судьбе вина, находившегося в корзинке, и самой корзинки.