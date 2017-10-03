Главные события у вас в почте
Под Алма-Атой разбился самолет Ан-28
С радаров в 28 километрах от Алма-Аты пропал самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, позже его обнаружили горящим, пять человек погибли, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов. Он отметил, что спасатели прибыли на места и сейчас тушат самолет. Он совершал санитарный рейс из Алма-Аты в Шымкент. На борту было пять человек, передает ТАСС.
По данным МВД Казахстана, все находившиеся на борту погибли.
Оставить комментарий