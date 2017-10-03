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Деловая газета «Взгляд»

Под Алма-Атой разбился самолет Ан-28

С радаров в 28 километрах от Алма-Аты пропал самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, позже его обнаружили горящим, пять человек погибли, сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов. Он отметил, что спасатели прибыли на места и сейчас тушат самолет. Он совершал санитарный рейс из Алма-Аты в Шымкент. На борту было пять человек, передает ТАСС.
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По данным МВД Казахстана, все находившиеся на борту погибли.
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ИТАР-ТАСС
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