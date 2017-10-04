НЛО атаковали склады боеприпасов под Винницей - начальник Генштаба ВСУ

До и после чудовищного пожара в Винницкой области над складом боеприпасов в Калиновке были замечены различные неопознанные космические аппараты. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко

По словам генерала армии, в момент ЧП отмечалось отсутствие связи в некоторых силовых структурах.

«Я не буду их называть, так как это предмет следствия. Появление различных космических аппаратов над складом до, во время и после этого события», — пояснил Муженко, уточнив, что взрывы были диверсией, о чем свидетельствуют несколько моментов.

Начальник Генштаба ВСУ также добавил, что во время катастрофы также было повреждение системы связи. Есть небольшая вероятность, что это случайность, причиной которой стали ремонтные работы.

«Дальше было повреждение системы энергообеспечения. Винница на целый час была отключена от света, как раз перед аварией», — добавил Муженко.

Генерал уверен, что все указанные события — совсем не являются случайным стечением обстоятельств. И взрывы на складах в Калиновке были заранее спланированы, причем к этой акции оказались причастны неизвестные силы из космоса.

Вечером 26 сентября на складах под Винницей произошла детонация боеприпасов. Из Калиновки и ближайших сел эвакуировали более 30 тыс. человек. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от опасной зоны. В результате происшествия семь домов выгорели дотла.