СМИ: на кладбище в Москве застрелили члена Солнцевской ОПГ



На Кунцевском кладбище, расположенном на западе Москвы, убит член Солнцевской организованной преступной группировки, сообщает URA.ru.

По их данным, мужчину убили другие участники этого преступного объединения.



ГУ МВД Москвы "Газете.Ru" подтвердили факт обнаружения трупа на кладбище с признаками насильственной смерти, но от других комментарием отказались.

По данным управления СК России по Москве, по факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по статье 105 УК России (убийство).



По данным следствия, днем 3 октября на территории Кунцевского кладбища в Москве местными жителями обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.



В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты Главного следственного управления. Ведется работа для установления всех обстоятельств совершенного преступления.