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Самолет Ан-28 пропал с локаторов недалеко от Алма-Аты

Ан-28 пропал с радаров под Алма-Атой
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Выполнявший санитарный рейс из Алма-Аты в Шымкент самолет Ан-28 авиакомпании East Wing, на борту которого находились пять человек, пропал с локаторов, передает РИА "Новости".
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"Санитарный рейс, воздушное судно Ан-28 авиакомпании East Wing по маршруту Алма-Ата — Шымкент. В 18.47 (15.47 мск) пропал с локатора, удаление 28 километров от Алма-Аты. Связь с бортом отсутствует. На борту пять человек", — сообщили в комитете гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.
В данный момент ведутся спасательно-поисковые работы.
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