В фонде Хаматовой нашли коробки с патронами

В отделении фонда «Подари жизнь» на улице Саморы Машела обнаружены две коробки с патронами к огнестрельному оружию. Об этом сообщает ТАСС. Коробки в офис фонда принес неизвестный мужчина, представившись курьером. Инцидент произошел 29 сентября.



Как рассказал собеседник

По факту обнаружения боеприпасов возбуждено дело по статье 222 УК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Как рассказал собеседник ТАСС в фонде «Подари жизнь», после того, как коробки вскрыли, в них нашли 77 винтовых патронов к нарезному длинноствольному огнестрельному оружию.По факту обнаружения боеприпасов возбуждено дело по статье 222 УК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».



Негосударственный благотворительный фонд «Подари жизнь» основан в 2006 году для помощи детям с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями.