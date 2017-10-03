На поминках на Кунцевском кладбище застрелили мужчину

В Москве на территории Кунцевского кладбища местные жители обнаружили тело 49-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Об этом во вторник, 3 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.



По словам Ивановой, следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Ведется поиск лиц, причастных к совершению преступления.

«На одной из могил собралась компания из нескольких человек, чтобы помянуть умершего год назад мужчину. Собравшиеся употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент один из участников поминок на несколько минут отошел — и вскоре был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями в грудь», — сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.



По словам источника, никто из находившихся поблизости людей не слышал звука выстрелов. Он также опроверг ранее опубликованную Telegram-каналом Mash информацию о том, что на Кунцевском кладбище произошла перестрелка участников Солнцевской ОПГ.