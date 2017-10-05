iPhone 7 Plus спас женщине жизнь во время бойни в Лас-Вегасе

Во время бойни в Лас-Вегасе 1 октября, учиненной 64-летним Стивеном Пэддоком, пуля, летевшая в 33-летнюю женщину, застряла в корпусе iPhone 7 Plus своей хозяйки. Об этом сообщает телеканал KLAS, ссылаясь на некоего водителя такси, отвозившего спасшуюся женщину с места массовой гибели людей.

Пуля попала в заднюю нижнюю часть корпуса смартфона, находившегося в чехле, и раздробила его, девайс был выведен из строя. Хозяйка iPhone покинула место бойни невредимой.

Неизвестно, было ли попадание пули в смартфон прямым, или же она срикошетила в сторону женщины.

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 59 человек, пострадали более 500.

В его номере было обнаружено 23 единицы оружия, включая 19 автоматов, более тысячи патронов, а в его доме в городе Мескит (штат Невада) полиция обнаружила взрывчатку и ее компоненты.