Телефон убил школьницу в Москве

По данным издания, инцидент произошел вечером 2 октября в квартире на улице Большая Переяславская. Девушка принимала ванну с заряжающимся от сети мобильным телефоном в руках. Пытаясь ответить на звонок, она выронила устройство и получила удар током.

Через какое-то время мать погибшей заметила, что в ванной слишком тихо, на стук в дверь дочь не отозвалась. В панике женщина выломала дверь и увидела, что ее дочь лежит в ванне с телефоном на груди и без признаков жизни. Она попыталась самостоятельно реанимировать ребенка, а бабушка девочки вызвала скорую. Приехавшие врачи констатировали смерть подростка.

Ранее сегодня СМИ сообщили о 15-летней девочке, которая выжила после удара током в 27 тысяч вольт на железнодорожной станции в Кировской области.