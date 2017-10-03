Заслуженный артист РФ умер на следующий день после дня рождения

Ведущий солист Красноярского музыкального театра, заслуженный артист России Виктор Савченков скоропостижно скончался на 70-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Савченков умер 1 октября, на следующий день после своего дня рождения, 30 сентября. Причина его смерти пока неизвестна.

«Вся жизнь Виктора Семеновича была связана с музыкальным искусством, он обладал уникальным сочетанием природной одаренности и классического образования, позволявшим блистать на красноярских сценах», — подчеркивается в сообщении театра.

Коллеги Савченкова отметили, что он был не только «Мастером своего дела», но и «Человеком, надежным, любящим, доброжелательным и жизнерадостным».

Гражданская панихида по артисту состоится 4 октября в 11:00 в Красноярском музыкальном театре.