Российский миллионер попался на изнасиловании школьниц



Предпринимателя Владимира Голубева из Ярославля обвиняют в изнасиловании нескольких школьниц в возрасте от 8 до 10 лет. Сейчас бизнесмен заключен под стражу.



По данным следствия, с декабря 2016 по сентябрь 2017 года мужчина неоднократно принуждал четырех девочек вступить с ним в половую связь. "Он заставлял их удовлетворять себя, раздевал, трогал за интимные места", — приводит "Комсомольская правда" слова сотрудников правоохранительных органов

Пока в деле фигурируют пять эпизодов, но оперативники считают, что их количество может увеличиться. Обвинение бизнесмену еще не предъявлено, но против него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.



Это будет не первый приговор Владимира — ранее он был осужден на три года условно за налоговые преступления, но прямо на скамье подсудимых его амнистировали в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, недавно судебные приставы арестовали одну из машин предпринимателя за огромные долги: 32 миллиона рублей.





Владимир Голубев — фигура в Ярославле заметная. Он владелец холдинга "Апрель плюс", в который входит несколько ресторанов, магазинов и строительных компаний. Помимо этого, предприниматель — член попечительского совета Фонда поддержки Русской православной церкви Ярославской епархии, каждый год помогал организовывать крестный ход по Волге, предоставляя в распоряжение верующих свой личный теплоход.

Впервые широкая общественность узнала о бизнесмене, когда в Сеть попала видеозапись, на которой пьяный предприниматель на байкерском фестивале сначала разбивает, а потом загоняет в грязь свой роскошный Bentley, стоимостью восемь миллионов рублей. Сам владелец, казалось, не был огорчен. "Да что там крыло? Три рубля! Облегчил посадку!", — сказал Владимир и устроил фотосессию на фоне засевшего в грязи автомобиля.