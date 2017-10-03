Итоговый доклад Австралии: пропавший малайзийский Boeing найти не удалось

Поиски пропавшего в 2014 году в Индийском океане малайзийского авиалайнера Boeing 777-200 оказались безуспешными, но теперь можно с более высокой, чем прежде, степенью вероятности определить его местонахождение. Такое заявление сделали сотрудники Австралийского бюро безопасности на транспорте (АББТ), опубликовав во вторник итоговый доклад о продолжавшейся свыше трех лет работе.



"Несмотря на огромные усилия сотен людей во всем мире, привлеченных к поискам, самолет так и не был найден, — констатируют составители документа. — Тем не менее эксперты сегодня лучше, чем когда-либо прежде, понимают, где он может находиться".



Принадлежавший компании Malaysia Airlines Boeing 777-200 в ночь с 7 на 8 марта 2014 года выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур — Пекин. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все люди погибли.



В ходе продолжавшихся почти три года поисков в океане к западу от Австралии была обследована обширная зона площадью 120 тысяч кв. км, но никаких следов пропавшего воздушного судна обнаружить не удалось. Работы были остановлены в январе нынешнего года. Тем не менее министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что их можно будет возобновить "в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета".



Авторы доклада АББТ признали, что "конкретные причины потери MH370 невозможно установить до тех пор, пока самолет не будет найден". В связи с этим они уточнили, что "дальнейшее расследование фактов и обстоятельств [исчезновения] MH370 продолжит правительство Малайзии".