Россияне ощутят последствия урагана-убийцы

Несмотря на «питание» от урагана, циклон принесет потепление: заморозки по ночам прекратятся, а дневная температура повысится до +13 градусов. Впрочем, также он принесет и дожди.

По словам Паршиной, к 7-8 октября в Москве дневная температура будет составлять 8-13 градусов.

19 сентября 2017 года ураган «Мария» обрушился на острова Доминика и Санта-Крус, а также Гваделупу и Мартинику. 20 сентября он достиг Пуэрто-Рико, вызвал наводнения и разрушения. На всей территории страны отключилось электричество и связь. Всего ураган «Мария» стал причиной гибели 68 человек.