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Россияне ощутят последствия урагана-убийцы

Россияне ощутят последствия урагана-убийцы
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Погоду на центрально-европейской части России будут определять атмосферные фронты циклона, который «питается» от урагана «Мария». Об этом заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете».
Несмотря на «питание» от урагана, циклон принесет потепление: заморозки по ночам прекратятся, а дневная температура повысится до +13 градусов. Впрочем, также он принесет и дожди.
По словам Паршиной, к 7-8 октября в Москве дневная температура будет составлять 8-13 градусов.
19 сентября 2017 года ураган «Мария» обрушился на острова Доминика и Санта-Крус, а также Гваделупу и Мартинику. 20 сентября он достиг Пуэрто-Рико, вызвал наводнения и разрушения. На всей территории страны отключилось электричество и связь. Всего ураган «Мария» стал причиной гибели 68 человек.
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"Российская газета"
Людмила Паршина
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