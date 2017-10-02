«Исламское государство» выпустило расширенное заявление по теракту в Лас-Вегасе

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) выпустила расширенное заявление по теракту в Лас-Вегасе, который произошел вечером 1 октября. Об этом сообщает подконтрольное группировке информагентство «Амак», передает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов на Ближнем Востоке.



«Боевики сообщают, что Стивен Пэддок, он же Абу Абд аль-Барр (боевой псевдоним) — "солдат Халифата", откликнувшийся на призыв (главаря ИГ — прим. «Ленты.ру» Абу Бакра аль-Багдади атаковать граждан коалиции "крестоносцев". Всего в ходе нападения, по словам террористов, было убито и ранено около 600 человек», — указывается в сообщении.

Также «Амак» указывает, что Пэддок принял ислам за несколько месяцев до атаки.



Ранее информагентство сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ». «Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорилось в публикации.