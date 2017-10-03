В нападении на скорую в Москве подозревается полицейский

Нападение произошло 30 сентября на улице Белозерская. В салон автомобиля скорой помощи прорвались трое неизвестных, напали на водителя и разбросали служебную документацию. По данным МВД, одним из нападавших был сотрудник ОМВД «Хорошево-Мневники». Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

«В случае подтверждения виновности сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится на сайте МВД.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают личности всех участников нападения и обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.

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