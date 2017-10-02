Суд арестовал двух рабочих за подготовку терактов в Москве



Мещанский суд Москвы заключил под стражу двух подозреваемых в подготовке терактов в Москве, которые они планировали осуществить по заданию террористов "Исламского государства" . Об этом сообщает РИА "Новости".



"По ходатайству следователя ФСБ суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября. Обвиняемые — Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов", — сообщили в суде.



Ранее в ФСБ заявили, что пресекли противоправную деятельность ячейки террористической группировки ИГ в Подмосковье, задержав членов спящей ячейки. Они планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

* "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.