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Суд арестовал двух рабочих за подготовку терактов в Москве
Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
Мещанский суд Москвы заключил под стражу двух подозреваемых в подготовке терактов в Москве, которые они планировали осуществить по заданию террористов "Исламского государства". Об этом сообщает РИА "Новости".
"По ходатайству следователя ФСБ суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября. Обвиняемые — Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов", — сообщили в суде.
Ранее в ФСБ заявили, что пресекли противоправную деятельность ячейки террористической группировки ИГ в Подмосковье, задержав членов спящей ячейки. Они планировали устроить взрывы в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.
* "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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