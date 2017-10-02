В Красноярском крае автомобиль сбил насмерть двоих детей



В Красноярском крае водитель автомобиля сбил насмерть трёх человек, в том числе двух детей, на пешеходном переходе. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по краю.

«В городе Шарыпово 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на троих человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в результате ДТП погибли «мальчик 10-11 лет и девочка 6-7 лет, а также взрослый мужчина».



В настоящее время устанавливаются личности погибших, водитель задержан полицией.

