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В Красноярском крае автомобиль сбил насмерть двоих детей
В Красноярском крае водитель автомобиля сбил насмерть трёх человек, в том числе двух детей, на пешеходном переходе. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по краю.
«В городе Шарыпово 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на троих человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП погибли «мальчик 10-11 лет и девочка 6-7 лет, а также взрослый мужчина».
В настоящее время устанавливаются личности погибших, водитель задержан полицией.
Ранее «ПолитЭксперт» передавало, что в Новокузнецке автомобиль сбил перебегавшего дорогу в неположенном месте ребёнка.
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