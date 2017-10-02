Свидетельница по делу «пьяного мальчика» рассказала о давлении следователей

Свидетельница инцидента в Балашихе, в котором погиб шестилетний Алеша Шимко, рассказала, что следователь просил изменить ее показания. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

По ее словам, следователь просил заявить, что скорость движения автомобиля, сбившего мальчика, была ниже. Правоохранитель отмечал, что наказание для водителя — Ольги Алисовой — станет строже из-за таких данных.

Подсудимая Ольга Алисова, которую обвиняют в гибели шестилетнего ребенка в Балашихе после наезда ее автомобиля, заявила, что хочет снова дать показания. Суд в свою очередь отметил, что сначала выслушает четырех свидетелей по делу, а после передаст слово подсудимой.