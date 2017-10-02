В Москве на площади 500 кв метров горит автосервис



Автосервис загорелся в понедельник днем на Ярославском шоссе в Москве на площади в 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ярославское шоссе, дом 2 "Б", где, по предварительной информации, происходит пожар в одноэтажном здании автосервиса. Площадь пожара около 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения, информации о пострадавших не поступало.