Мужчина открыл огонь в ереванском медцентре

Вооруженный огнестрельным оружием мужчина устроил в понедельник стрельбу в ереванском медцентре "Армения", сообщил журналистам начальник отдела аналитики, информации и по связям со СМИ полиции Эдгар Джаноян.



"Сегодня произошел инцидент в медицинском центре "Армения". Вооруженный огнестрельным оружием мужчина проник в медцентр и произвел выстрелы. Он обезврежен и доставлен в полицейское отделение. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются, ведется следствие", — заявил Джаноян.

