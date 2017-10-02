Свидетели: сбившая мальчика в Подмосковье не подходила к ребенку и не просила о помощи

«Когда все это произошло, женщина не подошла к ребенку, она сразу начала звонить кому-то и держалась за голову, — рассказала Кузнецова. — Потом приехали двое знакомых Алисовой. После того, как прибыли сотрудники ГИБДД и «скорые», затем следователи стали проводить следственный эксперимент».

В свою очередь свидетель Валентин Дроздов рассказал, что после ДТП, открылась дверь автомобиля, из него спокойно вышла женщина средних лет и вела себя очень спокойно. В руках у нее был сотовый телефон. Она сделала несколько шагов у передней части автомобиля, выглядела отрешено, безучастно. Просто посмотрела, что происходит сзади и вернулась к открытой двери автомобиля. После чего стал собираться народ, а сотрудники ДПС перекрыли выезды, потом приехала «скорая».

Ранее сообщалось, что ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, произошло 23 апреля в подмосковной Балашихе. Около 19.00 ребенок вместе с дедушкой возвращался с прогулки. В тот момент, когда мальчик перебегал дорогу около подъезда, его сбил автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого находилась местная жительница Ольга Алисова. По словам очевидцев, она переехала ребенка передними и задними колесами и протащила его по дороге около 10 метров.

В июне следователь вызвал отца мальчика и вручил ему заключение судмедэкспертизы, которая установила, что в крови его сына в момент аварии было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильнейшей степени опьянения.

Также сообщалось, что близкие погибшего мальчика из Балашихи рассказали о сокрытии улик по делу.