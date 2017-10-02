Задержан напавший на пограничников при попытке пересечь границу в Курской области

Сотрудник погранслужбы погиб в Курской области при попытке задержать двух человек, пытавшихся незаконно проникнуть на Украину, один из них устроил самоподрыв, второй задержан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"30 сентября двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории Российской Федерации на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне в населенном пункте Теткино Глушковского района Курской области оказали вооруженное сопротивление сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Курской области", — говорится в сообщении, поступившем в ТАСС

"В ходе боестолкновения один из них осуществил самоподрыв, второй задержан", — уточнили в ФСБ. Огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, получил сотрудник погранслужбы.