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В Краснодаре задержали третьего фигуранта дела об убийстве и расчленении женщины
В деле об убийстве и расчленении 35-летней уроженки Кировской области на территории Краснодарского летного училища появился третий фигурант. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на слова адвоката Алексея Аванесяна.
"Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева, которого также подозревают в соучастии в преступлении", — констатировал Аванесян.
Он сообщил, что третий подозреваемый в настоящее время находится под арестом на 15 суток за административное нарушение.
Напомним, по данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. На почве ссоры Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сфотографировал себя с кусками тела. Смартфон с фотографиями нашли на улице дорожные рабочие и передали его сотрудникам правопорядка.
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