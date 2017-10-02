В Краснодаре задержали третьего фигуранта дела об убийстве и расчленении женщины



деле об убийстве и расчленении 35-летней уроженки Кировской области на территории Краснодарского летного училища появился третий фигурант. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на слова адвоката Алексея Аванесяна.



"Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева , которого также подозревают в соучастии в преступлении", — констатировал Аванесян.

Он сообщил, что третий подозреваемый в настоящее время находится под арестом на 15 суток за административное нарушение.



Напомним, по данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. На почве ссоры Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сфотографировал себя с кусками тела. Смартфон с фотографиями нашли на улице дорожные рабочие и передали его сотрудникам правопорядка.