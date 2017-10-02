Сильное землетрясение произошло у границ с Россией

Сильное землетрясение зафиксировано в северной части Монголии, почти в 100 км от Закаменска в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр подземных толчков, произошедших в 12:08, находился в 26 км от границы с РФ.

Отмечается, что сейсмособытие оценивается как «довольно сильное».

В монгольских районах, которые граничат с Тувой и Алтаем, а также с западной частью Бурятии, периодически происходят землетрясения.