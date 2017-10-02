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Сильное землетрясение произошло у границ с Россией
Фото: AFP 2017 / Frederick Florin
Сильное землетрясение зафиксировано в северной части Монголии, почти в 100 км от Закаменска в Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр подземных толчков, произошедших в 12:08, находился в 26 км от границы с РФ.
Отмечается, что сейсмособытие оценивается как «довольно сильное».
В монгольских районах, которые граничат с Тувой и Алтаем, а также с западной частью Бурятии, периодически происходят землетрясения.
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