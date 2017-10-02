Подрядчик похитил 18 млн на разработке нового российского военного самолета

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту хищения у компании "Туполев" 18 млн рублей. Деньги были выделены на строительство нового российского военного самолета ТУ-214-ОН.

По предварительным данным, компания "Якорь-2" должна была произвести 11 систем генерирования СГА-ОН. Из 11 заказанных систем "Туполев" получил только две.

Почему не сделаны остальные восемь и куда делись выделенные на них деньги — неизвестно.

Правоохранители устанавливают виновных в растрате выделенных средств.