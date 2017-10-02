«Король Instagram» стал очевидцем трагедии в Вегасе

Американский миллионер Дэн Билзерян , получивший известность как «король Instagram», оказался свидетелем стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. Видеозапись, сделанную Билзеряном, опубликовал твиттер-аккаунт @WORLDSTAR.

На записи слышны звуки стрельбы. Ролик также демонстрирует, как «король Instagram» пытается убежать с места происшествия.

Второго октября в Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу на фестивале кантри-музыки The Route 91 Harvest Festival, проходившем около казино Mandalay Bay. В результате нападения погибли как минимум два человека. Еще 24 пострадали, 12 из них находятся в критическом состоянии.

В полиции заявили, что стрелявших было несколько. Одного из них правоохранители ликвидировали.