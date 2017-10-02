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ФСБ пресекла деятельность экстремистов в Крыму
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) пресекла деятельность запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат» в Крыму. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе управления ведомства по республике.
В отношении организаторов и членов «Таблиги Джамаат» возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Проводятся оперативно-следственные мероприятия.
В 2009 году Верховный суд России признал деятельность организации экстремистской и запретил ее на территории страны. Причиной запрета стала угроза межнациональной и межконфессиональной стабильности и территориальной целостности России.
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