В Одессе «активисты» напали на водителя за флаг РФ на лобовом стекле

Как видно на опубликованных фото, бумажный символ соседнего государства не просто отобрали, по нему как следует потоптались.

В Одессе активисты молодежного националистического формирования СИЧ напали на водителя из Приднестровья за российский флажок в салоне авто. Об этом сообщается в Facebook организации. Как отмечается, инцидент произошел в центре Одессы. Обнаружив интересного водителя в машине с иностранными регистрационными номерами, активисты разглядели куда более страшную деталь на лобовом стекле старенькой иномарки был помещен российский триколор.

Авто остановили, флаг конфисковали, а с самим водителем провели воспитательную беседу, сказано в опубликованном сообщении. Как видно на опубликованных фото, бумажный символ соседнего государства не просто отобрали, по нему как следует потоптались. В организации подчеркнули, что каждое откровенное пренебрежение к независимости Украины заканчивается симметричным ответом.

Напомним, молодежная националистическая организация С14 была основана в 2009 году.