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В Курской области напали на пограничников
В поселке Теткино Курской области было совершено нападение на группу пограничников, один военнослужащий погиб, сообщает ТАСС.
В погрануправлении ФСБ по Курской области сказали, что официальные комментарии будут даны не ранее второй половины дня понедельника.
Ранее в воскресенье один телеграм-канал написал, что на приграничной с Украиной территории проводилась спецоперация "Нелегал". В ходе операции пограничники проверяли сарай, когда находившиеся там вооруженные люди застрелили кинолога.
В ходе завязавшегося боя были убиты трое нападавших.
Телеграм-канал сообщает, что предположительно нападавшие возвращались из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований.
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