В Курской области напали на пограничников

В поселке Теткино Курской области было совершено нападение на группу пограничников, один военнослужащий погиб, сообщает ТАСС.

В погрануправлении ФСБ по Курской области сказали, что официальные комментарии будут даны не ранее второй половины дня понедельника.

Ранее в воскресенье один телеграм-канал написал, что на приграничной с Украиной территории проводилась спецоперация "Нелегал". В ходе операции пограничники проверяли сарай, когда находившиеся там вооруженные люди застрелили кинолога.

В ходе завязавшегося боя были убиты трое нападавших.

Телеграм-канал сообщает, что предположительно нападавшие возвращались из Сирии, где воевали в составе незаконных вооруженных формирований.