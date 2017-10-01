Убивший свою дочь подозревается в другом громком убийстве

Семейная трагедия, случившаяся в Подмосковье, где разорившийся на биржевых спекуляциях мужчина убил свою дочь, а зачем покончил с собой, может быть связана с делом о гибели дочери топ-менеджера компании «Лукойл»

Ранее сообщалось, что в поселке Ильинское Раменского района местный житель убил свою дочь, а затем повесился.

Тела 36-летнего отца и его 13-летней дочери обнаружили в частном доме. Возбуждено уголовное дело об убийстве лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. По данным СМИ, мужчина играл на бирже, но в сентябре из-за неудачных сделок он полностью разорился. На месте происшествия был обнаружен телефон отца с признанием.

Дочь он задушил полотенцем. Как сообщается, мужчина 11 лет назад потерял жену и воспитывал ребенка один.

Дочь топ-менеджера «Лукойла» Евгения Теслюка пропала весной 2011 года. Ее изувеченный труп обнаружили спустя месяц в Талдомском районе. Через некоторое время Шевченко вышла на Теслюка, дав ему понять, что располагает некими сведениями, имеющими отношение к убийству его дочери, которые готов сообщить за деньги. После этого в его квартире прошли обыски, в ходе которых не было найдено ничего, имевшего отношения к делу о гибели Виктории Теслюк. Вместо этого силовики обнаружили 11 брикетов с гашишем. Шевченко заявил, что наркотики ему подбросили.

По этому делу Шевченко дали 4 года условно. Суд учел, что он в одиночку воспитывает маленькую дочь.