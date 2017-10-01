В Москве задушили богатую вдову генерала

Менее чем за год до начала московской Олимпиады-80 в столице произошло ЧП союзного масштаба: в начале октября 1979 года в своей пятикомнатной квартире была задушена вдова генерала Липодаева, друга и однополчанина Леонида Брежнева . Из дома пропали бриллианты и ювелирные украшения на фантастическую по тем временам сумму.

Тело обнаружила вернувшаяся домой дочь генеральши Лиза, близкая подруга дочери генсека Галины. Прибывшие на место происшествия следователи выяснили, что из квартиры были похищены драгоценности на сумму более ста тысяч. Среди них были уникальные изделия ручной работы европейских мастеров. Кроме того, исчезли "скромные" сбережения генеральской вдовы — 12 тысяч рублей.

Сотрудники МУРа были в шоке. Не от суммы похищенного, а от того, как сделать так, чтобы это преступление не стало достоянием общественности. При средней зарплате в 140 рублей хранить дома такие сокровища представители советской политической элиты, конечно, могли. Но как к этому отнесутся простые граждане? Слухов и спекуляций накануне грандиозного спортивного события не очень–то хотелось.

Дело взял на контроль лично министр внутренних дел Щелоков. Возможно, по его приказу следователей попросили как можно быстрее покинуть квартиру, в которой совершено убийство. Единственное, что они успели запротоколировать — Рахиль Львовна Липодаева была задушена, а дверь в квартиру не имела явных следов взлома.

Расследованием убийства занялась другая следственная группа, более надежная в плане неразглашения информации. Удивительно, но большую роль в раскрытии громкого преступления сыграл обыкновенный участковый. Именно он нашел в мусорном ящике коробку от посылки, отправленной из азиатской республики в адрес семьи Липодаевых.

Цепочка от отправителя посылки до его знакомых в Москве привела следователей к некоему Валерию Алиеву — знакомому Лизы, дочери убитой генеральши. Лиза вела богемный образ жизни и была близкой подругой дочери генсека Галины Брежневой . Поиски таинственного убийцы начались в кругах советского бомонда той поры.

Следователи выяснили, что партийная элита и ее окружение — ложный путь для поисков убийцы и грабителя. Зато при разработке Алиева всплыли интересные факты: оказывается, он руководил рабочими, которые делали ремонт в квартире Липодаевых. Помимо того, гость с юга был раньше судим за квартирную кражу. Мало того, Алиев сотрудничал с криминальной группировкой, занимавшейся торговлей иконами и задолжал своим подельникам немалую сумму.

Позже выяснилось, что Валерий Алиев причастен к убийству и краже в квартире генеральши. Но не он один. У дочери убитой был приятель Эдурад Дубровский, связь которого с Алиевым следователям пришлось устанавливать несколько месяцев. Дело в том, что за полгода до начала московской Олимпиады всех сотрудников МУРа бросили на зачистку столицы от криминальных элементов и многие находившиеся в работе дела пришлось временно отложить в сторону.

GLOBAL LOOK press/Martin Poole

Но со временем все-таки всплыли новые детали, которые в итоге привели сыщиков к раскрытию дерзкого преступления. Оказалось, что Алиев и Дубровский наняли двух молодых участников казанской преступной группировки "Тяп-ляп", орудовавшей в 70-е годы в столице Татарской АССР. Именно они убили вдову генерала Липодаева и вынесли из ее квартиры деньги и драгоценности.

Организаторов и исполнителей налета на вдову советского генерала суд определил в места не столь отдаленные на 15 лет. Но в 80-е годы среди советской элиты ходили упорные слухи о том, что заказчики этого преступления находятся в касте неприкасаемых и занимают кабинеты в недоступных для следователей МУРа зданиях.

wikipedia.org

Тем более, что драгоценности, похищенные у вдовы генерала Липодаева так и не были найдены. Как впрочем, не удалось выяснить — откуда они взялись. Злые языки утверждали: на происхождение бриллиантов может намекать такой факт — советский генерал некоторое время занимал пост коменданта Дрездена в 1945 году.