Краснодарский каннибал признался только в одном преступлении

Правозащитники посетили содержащегося в одиночной камере подозреваемого в убийстве и расчленении женщины краснодарца Дмитрия Бакшеева , а также его жену Наталью, которая находится в общей камере, сообщает RT



Члены ОНК Краснодарского края Виктор Беликов и Сергей Лавушкан заявили, что на условия содержания оба не жалуются, мужчина лишь просит перевести его в общую камеру. «В учреждение Бакшеев поступил только 29 сентября 2017 года. Сотрудники Члены ОНК Краснодарского края Виктор Беликов и Сергей Лавушкан заявили, что на условия содержания оба не жалуются, мужчина лишь просит перевести его в общую камеру. «В учреждение Бакшеев поступил только 29 сентября 2017 года. Сотрудники ФСИН из соображений безопасности поместили его в одиночную камеру», — рассказал Виктор Беликов. По его словам, в камере есть нары, стол и санузел.



Правозащитник отметил, что Бакшеев выглядит неухоженным и неряшливым, «как человек, который опустился и перестал следить за собой».



«При этом вёл себя с нами он очень сдержанно. Делал паузы в разговоре, обдумывая каждую свою фразу. Из общения с ним я понял: он знает, что о нём писали СМИ, и считает, что журналисты его оклеветали», — уточнили правозащитник. СМИ сообщали, что краснодарец может быть причастен к десяткам убийств. Бакшеев признаётся только в одном эпизоде и категорически отрицает, что вместе с женой практиковал каннибализм. Его жена не признает себя виновной.



Мужчина рассказал членам ОНК, что скучает по своей жене Наталье, сообщив подробности их знакомства 9 лет назад. «Фактически с тех пор мы не расставались, всегда были вместе, а когда узаконили брак — обвенчались», — рассказал Бакшеев.