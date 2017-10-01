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Краснодарский каннибал признался только в одном преступлении
Правозащитники посетили содержащегося в одиночной камере подозреваемого в убийстве и расчленении женщины краснодарца Дмитрия Бакшеева, а также его жену Наталью, которая находится в общей камере, сообщает RT.
Члены ОНК Краснодарского края Виктор Беликов и Сергей Лавушкан заявили, что на условия содержания оба не жалуются, мужчина лишь просит перевести его в общую камеру. «В учреждение Бакшеев поступил только 29 сентября 2017 года. Сотрудники ФСИН из соображений безопасности поместили его в одиночную камеру», — рассказал Виктор Беликов. По его словам, в камере есть нары, стол и санузел.
Правозащитник отметил, что Бакшеев выглядит неухоженным и неряшливым, «как человек, который опустился и перестал следить за собой».
«При этом вёл себя с нами он очень сдержанно. Делал паузы в разговоре, обдумывая каждую свою фразу. Из общения с ним я понял: он знает, что о нём писали СМИ, и считает, что журналисты его оклеветали», — уточнили правозащитник. СМИ сообщали, что краснодарец может быть причастен к десяткам убийств. Бакшеев признаётся только в одном эпизоде и категорически отрицает, что вместе с женой практиковал каннибализм. Его жена не признает себя виновной.
Мужчина рассказал членам ОНК, что скучает по своей жене Наталье, сообщив подробности их знакомства 9 лет назад. «Фактически с тех пор мы не расставались, всегда были вместе, а когда узаконили брак — обвенчались», — рассказал Бакшеев.
Об аресте Бакшеевых стало известно 25 сентября. По данным следствия, 8 сентября 2017 года они убили 35-летнюю женщину, с которой познакомились в этот же день.
«В процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина совершил убийство новой знакомой. Впоследствии он расчленил тело погибшей, фрагменты частично оставил на месте, спрятав, а частично забрал», — говорится в пресс-релизе СК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
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